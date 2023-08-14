علق الإعلامي تامر أمين، على حالة الجدل التي تشهدها الساحة الرياضية مؤخرا، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهوري الكرة المصري والسعودي على خلفية تصريحات مقدم البرامج الإعلامي السعودي وليد الفراج عبر قناة «MBC أكشن» السعودية أول أمس السبت والتي أثارت غضب الجماهير المصرية.



وقال الفراج في مطلع رده على رسائل أحد الجماهير حول أفضلية ديربي القاهرة على نظيره السعودي قبل انطلاق ديربي السعودية بين الهلال والنصر بنهائي البطولة العربية للأندية إن: «ديربي الهلال والنصر الأقوى في الشرق الأوسط، ومباراة الأهلي والزمالك الأقوى على مستوى جمهورية مصر العربية فقط».



ووجه «أمين» خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الإثنين، العتاب واللوم إلى الأخير، قائلا: «لا يمكن أن تلوم المشجع المصري أنت وقعت في الفخ وخلقت حالة من المنافسة والسجال بينك وبين مشاهد، والمشاهد على حق حتى ولو أخطأ أو تجاوز، ما كان يصح أن ترد، على المستوى الشخصي تعرضت كثيرا للسب والشتائم من مشاهدين ولم أخرج يوما لأرد على أحد في البرنامج».



وشدد أمين على ضرورة وقف ما أسماه بـ «المهزلة» الحالية بين جمهور الكرة في البلدين، مؤكدا أن ما يحدث نوع من «صب البنزين على النار» حسب وصفه، متابعا: «مين قال إنها خنافة ولازم طرف ينتصر علشان تولع!»، معربا من جانبه عن سعادته بالطفرة الكبيرة التي تشهدها الكرة السعودي خلال الآونة الأخيرة واستقطاب العديد من النجوم العالمين علي غرار رونالدو وماني وبنزيما.



وتابع: «أنا من أكثر السعداء بالطفرة التي حدثت بالكرة السعودية، ومن أكثر السعداء بالنجوم الذين يتهافتون على الملاعب السعودية، ومن أكثر الناس سعادة بشكل الجماهير في المدرجات وحجم الاستثمارات الضخمة التي تضخ بالرياضة السعودية؛ لأنه بلد عربي شقيق بحبه، وأي حاجة حلوة بتحصل فيه بحس أنها عندنا بالضبط، وأزيدكم من الشعر بيتا من سنتين أصبحت في سكة المشجعين للدوري والمباريات هناك».



وأضاف أن لجوء «الفراج» إلى مجال المقارنات لإثبات موقف خطأ كبير، معقبا: «فرضا وجدلا أن كلامك صحيح، يا أخي كل واحد شايف بلده أحسن بلد في الدنيا، ودوريه أعظم كورة ودربيه أسخن ديربي في الدنيا، مين يشهد للعروسة طبيعي أم العروسة، متزعلش المصريين لأننا بنحبكم ومبسوطين للنهضة والنجاح عندكم، متخلوناش نقلب خلينا طول الوقت في مركب واحدة».



واختتم باعثا التهنئة إلى جمهور الكرة السعودي وتحديدا مشجعي الهلال على صفقة انضمام نيمار جونيور الأسطورية لاعب باريس سان جيرمان، متابعا: «الهلال سيصبح واحدا من أثقل الأندية في الشرق الأوسط، والله فرحانين لكم وبنحبكم بس بلاش الفلفل شطة».