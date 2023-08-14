تحذيرات من استخدام المؤسسات الأمنية لحسم خلافات حزبية في كردستان العراق

تتزايد حدة الخلاف بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول توحيد قوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق، وسط اتهامات للمؤسسة الأمنية باستخدام القوات التابعة لها في تصفية حسابات شخصية وسياسية وتحذيرات من تبعات هذا المنحى.

وكان الادعاء العام في أربيل طلب حضور وهاب حلبجي، قائد قوات مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية، معقل حزب الاتحاد، وحذر في بيان أمس الأربعاء من أن "استخدام المؤسسات الأمنية في محافظة السليمانية لحسم القضايا والمشكلات والخلافات المحلية والحزبية والشخصية أخذ بالتزايد يوما بعد يوم".

لكن جهاز مكافحة الإرهاب التابع لحزب الاتحاد الوطني في كردستان العراق رد في بيان مقتضب على استدعاء حلبجي، قائلا "نعتبر أنفسنا مسؤولين أمام حماية كل شبر من أرض كردستان... نحن من قام بحماية أربيل من داعش".

أما قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة الإقليم عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فطالب من جانبه القيادات العسكرية التابعة لحزبه في قوات البيشمركة الكردية بإبعاد الخلافات السياسية عن عمل وزارة البيشمركة.

وعلمت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) من مصدر كردي أن جوهر الخلافات المستمرة بين الحزبين فيما يخص توحيد قوات البيشمركة هو توزيع مناصب الوزارة.

وكان مصدر كردي آخر أبلغ وكالة أنباء العالم العربي في وقت سابق بأن ممثلي حزب الاتحاد الوطني في اجتماع عقد بين الحزبين في يوليو تموز طالبوا بأن يكون توزيع مناصب وزارة البيشمركة مناصفة بين الحزبين، بينما قرر وكيل وزير البيشمركة، التابع للحزب الديمقراطي، أن تكون النسب 57% للحزب مقابل 43% فقط للاتحاد الوطني.

* جوهر الخلاف

في اجتماع يوليو تموز الماضي، اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني، بالعمل على تشكيل قوات أمنية خاصة به بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، والتي حذر من أن تلك القوات سترتبط بها وتتعامل مع بغداد أمنيا بشكل مباشر بدلا من حكومة الإقليم.

وقال محما خليل، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي "هم (الاتحاد الوطني الكردستاني) يطالبون بأكثر من استحقاقهم (بما) يخالف الاتفاقات والقانون. نعلم أسباب مخاوفهم... شركاؤنا، لاسيّما الاتحاد الوطني، لديهم تخوف من أن هذا الجزء (تقاسم المناصب والأعداد والصلاحيات) في حال انضم إلى الاتحاد (سيجعلهم) يفقدون مصالحهم".

في المقابل، نقلت وسائل إعلام كردية اليوم الخميس تصريحات عن مسؤول في البيشمركة تابع للاتحاد الوطني الكردستاني اتهم فيها قيادات في الوزارة تابعة للحزب الديمقراطي بحظر أجهزة الكمبيوتر الخاصة بضباط يعملون في شعبة الرواتب من فريق الاتحاد الوطني وقرصنة كلمات المرور الخاصة بهم.

لكن ريزان الشيخ دلير، النائبة السابقة في البرلمان الاتحادي عن محافظة السليمانية، قالت في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي إن الخلافات "ليست نابعة من الوزارة (وزارة البيشمركة) وإنما هي ناتجة عن المشكلات السياسية والاقتصادية بين الحزبين خارج هذه المؤسسة".

أضافت "لا أحد من الحزبين يقبل أن تكون عناصره تحت إمرة الحزب الآخر... هناك تدخل دولي قوي يرفض توزع البيشمركة على الأحزاب"، داعية إلى "تدخل دولي أقوى يفرض على الأحزاب القبول بأي صيغة لتحويل الإقطاعيات العسكرية الحزبية إلى كيان دولة".

ونقل بيان عن طالباني أصدره مكتبه اليوم القول خلال اجتماع مع بختيار محمد، الأمين العام لوزارة البيشمركة، وعدد من ضباط الوزارة إنه "يمكن أن تكون هناك توترات وخلافات سياسية بين الأطراف السياسية؛ لكن إدخال هذه التوترات إلى وزارة البيشمركة أمر غير مقبول".

وأشار البيان إلى أن طالباني شدد على "ضرورة مواصلة عملية الإصلاح وإعادة تنظيم قوات البيشمركة" وبحث التوترات والخلافات في ديوان وزارة البيشمركة واستعرض إيضاحا حول آلية إجراء مراحل الإصلاح في الوزارة "والعقبات التي تواجهها".

وتابع "لا يجوز أن نتخلى عن هذ الملف المهم والحساس من أجل مصلحة بعض الأشخاص، وسنواصل عملية الإصلاح، وسنحيل الذين يهملون مهامهم إلى المساءلة مهما كانت مراتبهم ومناصبهم... يجب ألا تكونوا جزءا من الخلافات السياسية والحزبية ولا تخضعوا إلى التدخلات من أي شخص في وزارة البيشمركة".

* عواقب أمنية وخيمة

وكان خبراء حذروا من تفجر الأوضاع الأمنية في كردستان العراق بعد ما قالوا إنه وصول مساعي توحيد قوات البيشمركة إلى طريق مسدود.

وقال جبار ياور، المستشار في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والأمين العام السابق لوزارة البيشمركة، في تصريحات سابقة لوكالة أنباء العالم العربي "هناك مشكلات معقدة استعصت على الحل في مساعي توحيد قوات البيشمركة. تسللت المشاكل السياسية إلى البيشمركة وأيضا الخلافات الشخصية بين أعضاء (حزب) الاتحاد و(الحزب) الديمقراطي داخل الوزارة".

أضاف "الخلافات سابقا كانت سياسية حول الانتخابات وموعدها ولجنة تنظيم الانتخابات والخدمات؛ الآن، الخلافات وصلت إلى حد خطير وتسللت إلى داخل قوات البيشمركة، وفي حال تغلغلت أكثر ستتحول لحرب أهلية".

من جانبه، قال النائب السابق في البرلمان عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني شيركو جودت لوكالة أنباء العالم العربي إن "استمرار الخلافات بشأن توحيد قوات البيشمركة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على أمن الإقليم".

وشدد جودت على ضرورة "توحيد قوات البيشمركة وأن تكون تابعة لحكومة الإقليم وليس لأجزاء تابعة إلى الأحزاب. مطلب توحيد هذه القوات هو مطلب كردي شعبي من أجل استقرار الأمن الداخلي".

ويقدر تعداد قوات البيشمركة بحوالي 140 ألف عنصر موزعين على الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني.

وقال ياور "في حال وصلت الخلافات إلى حد الاقتتال، فبالتأكيد ستتدخل الحكومة الاتحادية وتمنع أي انهيار، مثلما توصلت إلى قرارات قضائية اتحادية حول الثروات النفطية والموارد غير النفطية، ويمكنها أن تتخذ خطوة (مماثلة) لوقف التصادم".