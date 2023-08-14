 مقاتلات دنماركية تحلق في سماء بحر الشمال بعد الاشتباه بوجود مقاتلات روسية - بوابة الشروق
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مقاتلات دنماركية تحلق في سماء بحر الشمال بعد الاشتباه بوجود مقاتلات روسية

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 14 أغسطس 2023 - 8:19 م | آخر تحديث: الإثنين 14 أغسطس 2023 - 8:19 م
قالت وزارة الدفاع الدنماركية، إن طائرتين مقاتلتين دنماركيتين من طراز (إف-16)، حلقتا في السماء فوق بحر الشمال، اليوم الاثنين، بسبب الاشتباه في وجود مقاتلات عسكرية روسية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الدنماركية: إن "الطائرات المقاتلة تمكنت من تحديد الطائرات الروسية في المجال الجوي الدولي".

وأضاف "ولكن لم يحدث أي انتهاك للمجال الجوي الدنماركي".

وقال إن مصطلح "الاعتراض"، كما ورد في تقارير إعلامية، كان "شديدا للغاية" في هذه الحالة.

وأشار إلى وقوع مثل هذه الحوادث المماثلة بشكل متكرر.

ولم يوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الدنماركية، عدد أو الطائرات الروسية الضالعة في الواقعة.

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