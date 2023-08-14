تقرير يحذر من التداعيات الصحية لزيادة المدة التي يقضيها الألمان جلوسا يوميا

كشفت نتائج استطلاع أن الفترة الزمنية التي يقضيها الألمان جلوسا أثناء أيام العمل آخذة في الزيادة من عام إلى آخر.



جاء ذلك في التقرير الذي أعدته جامعة كولونيا الرياضية وشركة "دي كيه في" الألمانية للتأمين الصحي والذي تم تقديمه في برلين اليوم الاثنين.



ووفقا للتقرير، فإن الفترة الزمنية التي يقضيها الألمان جلوسا وصلت حاليا إلى 9.2 ساعة يوميا في المتوسط بزيادة بمقدار نصف ساعة مقارنة بالمعدل الذي تم تسجيله عام 2021 أثناء جائحة كورونا.



وانتقد معدو التقرير برئاسة عالم التربية الرياضية انجو فروبوزه "زيادة طول المدة التي يقضيها الألمان جلوسا من عام إلى عام"، محذرين من أن هذا الأمر من شأنه أن يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع الثاني والسمنة وارتفاع ضغط الدم.



وقام تقرير شركة "دي كيه في" 2023 "إلى أي مدى تعيش ألمانيا بشكل صحي؟" على سؤال 2800 بالغ تليفونيا عن نشاطهم البدني وتغذيتهم وتعاطي الكحول وتدخين التبغ، بالإضافة إلى شعورهم بالضغط.



وأظهرت النتائج أن 17% من المشاركين حققوا القيم المستهدفة لحياة صحية في كل المناحي التي جرى السؤال عنها.



وذكر معدو التقرير أنهم قيموا نتائج استطلاع العام الحالي مقارنة بالتقارير السابقة على أنها تمثل "استعادة الوضع لطبيعته بعد فترة كورونا"، مشيرين إلى أن هناك بعض الأمور المتعلقة بالصحة عادت إلى التحسن مرة أخرى.