 مقتل ألماني أثناء إصلاح قارب في الدنمارك - بوابة الشروق
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مقتل ألماني أثناء إصلاح قارب في الدنمارك

د ب أ
نشر في: الإثنين 14 أغسطس 2023 - 3:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 أغسطس 2023 - 3:47 ص

توفي رجل ألماني بعد أن علق تحت قارب في بلدة "هو" الساحلية شمالي جوتلاند في الدنمارك مساء الأحد لسبب غير واضح حتى الآن، حسبما قال رئيس جهاز الشرطة المسؤول لوكالة ريتساو الدنماركية للأنباء.

وتمكنت خدمات الطوارئ من إخراجه من المياه وقدمت له الإسعافات الأولية، لكن تم إعلان وفاته لاحقا في المستشفى الجامعي في ألبورج.

وكان الرجل الألماني يصلح شيئا ما تحت القارب وقت وقوع الحادث. وذكرت الشرطة أن كيفية وقوع الحادث ما زالت غير واضحة. وقال الضابط المسؤول إنه يمكن أن يكون قد أصيب بوعكة صحية تحت الماء.

يشار إلى أن بلدة "هو" تقع على خليج كاتيجات، المنطقة البحرية بين الدنمارك والسويد. والمكان مشهور للسياح خلال فصل الصيف.

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