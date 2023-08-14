دياب ينشر رسالة حب لأهل إمبابة: اللي مشرفيني في كل شبر بمصر

نشر الفنان دياب، رسالة حب لأبناء منطقته إمبابة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال دياب: "إمبابة وجمال إمبابة ورجالة إمبابة اللي مشرفيني في كل شبر في مصر، مافيش مكان أروحه غير لما ألاقي إخواتي رجالة إمبابة في سكتي، الرجولة والجدعنة الخالصة، ربنا يخليكم ليا، إمبابة بلدي وأفتخر".

يذكر أن الفنان دياب، عرف طريق الشهرة هو صغير، حيث بدأ الغناء مبكرا في سن 15 بالأفراح الشعبية في منطقة إمبابة، والمناطق المحيطة بها، واكتشفه المنتج نصر محروس، وعرض عليه أغنية غمازات.

ووضعه في قالب المطرب الشعبي، بالرغم من قدراته الفنية الكبيرة التي لم تقتصر على الغناء فقط بل وصلت إلى التمثيل، ولكونه يمتلك صفة ابن البلد، ويشبه الناس التي في الشوارع، ووجد المخرج أكرم فريد فيه موهبة التمثيل والقدرة على التشكيل فرشحه لمسلسل ساحرة الجنوب عام 2015، في دور هاني عدلي، وقدم بعدها أعمالا عدة في التلفزيون والسينما، كان أخرها مسلسل تحت الوصاية أمام الفنانة منى زكي، والذي عرض موسم رمضان الماضي، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا.