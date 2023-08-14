بكين: التعاون بين الجيشين الروسي والصيني يهدف إلى حماية العدالة في العالم

أكّد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الاثنين، أن «الدوريات البحرية المشتركة، التي تنفذها روسيا والصين، ليست موجهة ضد أطراف ثالثة، ولا علاقة لها بالوضع الدولي الحالي».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أشار تشيان خلال إفادته الصحفية، إلى «تسيير الجانبين دوريات بحرية في الأجزاء الغربية والشمالية من المحيط الهادئ، وفقا للخطة الروسية - الصينية السنوية للتعاون بين الجيشين».

ولفت إلى أن «روسيا والصين تنفذان دوريات، بما يتوافق بدقة مع المعايير»، مؤكدًا أن «التعاون بين الجيشين الروسي والصيني مفتوح وشفاف، ويهدف إلى حماية العدالة الدولية بشكل مشترك، وكذلك الحفاظ على الأمن والاستقرار في العالم والمنطقة».

وأضاف أن «هذا التعاون يختلف تماما عن ممارسة بعض الدول، التي تتمسك بعقلية الحرب الباردة وتنخرط في مواجهة تكتلية وتزرع الهيمنة».