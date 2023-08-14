«يونايتد ستيتس ستيل كورب» تراجع مستقبلها بعد تلقيها لعروض غير مرغوب فيها

تعتزم شركة الصلب الأمريكية "يونايتد ستيتس ستيل كورب " مراجعة مستقبلها بعدما تلقت الشركة عددا من العروض غير المرغوب فيها بدون طلب.

وقالت "يونايتد ستيتس ستيل كورب" اليوم الأحد إنها قررت بدء عملية مراجعة رسمية لتقييم البدائل الاستراتيجية للشركة.

ويأتي هذا القرار بعدما تلقت الشركة العديد من العروض غير المرغوب فيها وبدون طلب والتي تنوعت بين الاستحواذ على أصول إنتاج معينة وشراء الشركة ككل.

وأشارت الشركة المنتجة للصلب إنها تعتزم دراسة العروض، بما في ذلك السعي للحصول على مزيد من المعلومات من أجل تقييم العروض الأولية والتي تخضع للاهتمام اللازم والمراجعة.

وقالت الشركة إنه لا يوجد موعد نهائي أو جدول زمني محدد لاكتمال عملية مراجعة البدائل الاستراتجية ولا يمكن ضمان أن العملية ستؤدي إلى متابعة الشركة لأي صفقة تجارية أو أي نتيجة استراتيجية أخرى.