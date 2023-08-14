وزير الخارجية الإيراني: تطوير العلاقات مع مصر وتحسينها على أجندة أعمالنا

قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، إن «تطوير العلاقات مع مصر وتحسينها، ملف تضعه طهران على أجندة أعمال الخارجية الإيرانية».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن سلطان عمان هيثم بن طارق، أجرى زيارة إلى القاهرة قبل أسبوع من زيارته إلى طهران، وأجرى مشاورات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص استئناف العلاقات بين طهران والقاهرة.



وأكمل: «في هذا الإطار، رحبت إيران على أعلى مستوى بعودة العلاقات الإيرانية المصرية إلى طبيعتها، ونحن في المجال الدبلوماسي نضع الملف على جدول أعمالنا».



والاثنين الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر کنعاني، إن بلاده ليس لديها قيود على توسيع علاقاتها مع أي دولة عربية في المنطقة.



وحول العلاقات بين إيران ومصر، عقب بقوله: «ليس لدينا أي تطورات جديدة فيما يتعلق بالقاهرة».



وأشار إلى أن «إيران ليس لديها قيود على توسيع علاقاتها مع أي دولة عربية في المنطقة، وسترد بإيجابية على أي عمل في هذا الاتجاه بأذرع مفتوحة»، بحسب وكالة «إرنا».