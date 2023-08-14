هاني عادل: وقوفي أمام جاكي شان في فيلم ضخم كان حلم الطفولة وتحقق

* سعيد بتجربة «هيدين ستريك».. وجون سينا استقبلنى بكل حب
* نستطيع التفوق على «هوليوود» لو احترمنا قيمة الوقت
* أتمنى تقديم فيلم كوميدى متكامل الأركان ونواصل تصوير «البحث عن علا 2»
* زوجتى صاحبة فضل كبير فى نجاحى
يخوض الفنان هانى عادل تجربة سينمائية جديدة من خلال الفيلم العالمى «هيدين سترايك «hidden strike» الذى يشارك فى بطولته أمام النجمين جاكى شان وجون سينا، ويجسد خلاله شخصية طيار فى رحلة جنديين من القوات الخاصة السابقة يجب أن يكونوا بجانب مجموعة من المدنيين على طول طريق الموت السريع ببغداد إلى المنطقة الخضراء بأمان.
هانى عادل تحدث لـ«الشروق» عن هذا العمل الضخم وكواليسه كيف يرى مشواره خلال الفترة المقبلة بعد تجربة هوليوود التى اقتحمها من أوسع أبوابها بحسب قوله.
* فى البداية حدثنا عن مشاركتك فى فيلم «هيدين سترايك»؟
ــ شىء مشرف وأسعدنى بشكل كبير أن أشارك فى هذا العمل الضخم وسط كوكبة كبيرة من نجوم هوليود مثل جاكى شان وجون سينا، والأهم أننى أقدم مساحة دور كبيرة فى الفيلم، وهذا شىء كان خارج حساباتى الفنية بالمرة، وعند مشاهدة العمل شعرت بالفخر الكبير وأتمنى تكرار هذه التجربة كثيرا الأيام المقبلة.
* كيف تم ترشيحك فى هذا العمل؟
ــ جاء الترشيح من المخرج الصينى سكوت وو، عندما كان يبحث عن ملامح شاب عربى يجسد شخصية طيار، وأبلغنى مدير أعمالى، وخفت بشدة عندما علمت أننى سأقدم عملا فنيا يجمعنى بجاكى شان وجون سينا، وكنت سأرفض العمل بسبب هذه المسئولية الضخمة، ولكن عندما عرفت أنه يوجد ثلاثة مشاهد أمام جاكى شان وافقت على الفور فهذا حلم الطفولة وتحقق، واشتغلت على نفسى كى أظهر بأفضل شكل ممكن.
* كيف استعددت للشخصية بهذا الشكل الجيد؟
ــ أول شىء كنت خائفا من التمثيل باللغة الانجليزية، وأن أتعرض للانتقاد، وهذا جعلنى أتعلمها بكل تفاصيلها حتى أصبحت أتحدثها مثل الأجانب، وبعد ذلك درست كل أبعاد الشخصية لكى أقدمها بشكل جيد، وعند التصوير لم أر أى صعوبات نهائيا.
* حدثنا عن أول مقابلة بينك وبين جاكى شان وجون سينا؟
ــ عندما دخلت اللوكيشن رأيت الفنانة ليلى عزالعرب فهى مشاركة أيضا فى العمل وقامت بطمأنتى نهائيا، وبعدها دخل كل من جاكى شان وجون سينا وهنا رأيت صمتا رهيبا فى اللوكيشن، حتى جاء جون سينا ليرحب بى وقال أهلا بك يا صديقى، وبالنسبة لجاكى شان فأنا كنت خائفا من هيبته ولكن لمست خفة ظله فى التصوير.
* ماذا تعلمت من العمل فى هوليود مع هؤلاء النجوم الكبار؟
ــ تعلمت الالتزام بشكل كبير، فهناك لا يوجد استهتار بالوقت نهائيا، حتى أثناء وقت الراحة، كنت أرى النجوم الكبار يأكلون من نفس أكل العمال وعلى مائدة واحدة، عكس العمل فى مصر نهائيا، وتعلمت من جاكى شان كيفية التعامل مع الأشخاص بشكل لطيف لإنجاز العمل، فسينما هوليود تسعى دائما إلى إخراج عمل فنى متكامل بنسبة مائة فى المائة.
* لو تحدثنا عن أصعب مشهد فى الفيلم، ما هو وكيف تعاملت معه؟
ــ مشهد صعود الطائرة مع جاكى شان فهو كان صعبا ومليئا بالتوتر بشكل كبير، وقمنا بإعادته أكثر من مرة، وعندما شاهدته بعد الانتهاء على الشاشة رأيت أنه أفضل ما قدمت فى الفيلم.
* هل ترى أنك حققت حلمك بالمشاركة فى فيلم هيدين سترايك؟
ــ حققت جزءا من حلمى وليس حلمى الأكبر وهو المشاركة بشكل كبير فى أفلام هوليود، أنا دائما أحلامى كبيرة، فأنا أتمنى تقديم كل أشكال وشخصيات السينما المصرية والأجنبية، فكل أعمالى دائما تقتصر على الدراما الاجتماعية والأكشن، ولم أقدم كوميديا، وهذا هو حلمى الفترة المقبلة، تقديم فيلم كوميدى متكامل الأركان ويقدم رسالة أيضا للجمهور.
* ما الفرق الذى لمسته بين السينما المصرية وهوليوود؟
ــ الفروق ليست كبيرة ولكن يوجد بعض الأخطاء فى طريقة العمل بمصر، لو تم تنظيمها بشكل صحيح واحترمنا قيمة الوقت، من الممكن أن نتفوق على هوليود بشكل كبير، فنحن عندنا فى مصر ناس أشطر بكثير من هوليود، وكثير من الأعمال الأجنبية يعمل بها مصريون بشكل كبير ومن الممكن أن تشاهدوا هذا على تترات هذه الأفلام.
* ماذا عن آخر أخبار الجزء الثانى من مسلسل «البحث عن علا»؟
ــ نحن الآن فى مرحلة تصوير الجزء الثانى، وأجسد نفس الشخصية ولكن بشكل مختلف تماما عن الجزء الاول، والعمل ستكون احداثه سريعة جدا وأتمنى ان ينال اعجاب الجمهور.
* هل تتوقع أن يحقق الجزء الثانى نجاحا مثل الأول؟
ــ نعم أتوقع هذا بشكل كبير، وذلك يرجع إلى المخرج الموهوب هادى الباجورى، والمؤلفة مها الوزير التى كتبت سيناريو رائع، ونجحت فى جعل الأحداث سريعة وغير مملة بالمرة، وأيضا العمل سيكون مليئا بالمفاجآت المشوقة التى يحبها الجمهور.
* بعد كل النجاحات التى حققتها ووصولك للعالمية كيف ترى أعمالك السابقة، وما هو العمل الأقرب لك؟
ــ فخور بكل أعمالى السابقة، لأننى أختار بدقة شديدة، وهناك مجموعة من الأعمالى هى الأقرب إلى قلبى منها مسلسل «السهام المارقة»، وفيلم «ميكروفون»، «عمارة الإيموبيليا» وأخيرا الفيلم العالمى «hidden
strike» الذى أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور المصرى ويكون نقطة انطلاقة لى فى سينما هوليود.
* حدثنا عن أعمالك الموسيقية المقبلة؟
ــ أقوم بالعمل هذه الفترة مع فرقة وسط البلد بتحضير ألبوم غنائى جديد، وقمت بطرح أغنية بالفعل من هذا الألبوم تحمل اسم «على الوعد» ومنذ طرحها حققت نجاحا غير طبيعى وسأقوم بطرح اغانى الالبوم على عدة مراحل حيث سأطرح اغنية كل عشرة ايام كى تلاقى نجاحا قويا.
* سمعت أن هناك شخصية مقربة لقلبك كانت وراء نجاح «على الوعد» فهل هذا صحيح؟
ــ نعم بالطبع، فزوجتى هى السبب الرئيسى وراء نجاح هذه الأغنية، فهى صاحبة الفكرة، وقامت بكتابة بعض الكلمات على اللحن، ونالت إعجاب الجميع، وقمت بأخذ الكلمات، وإعطائها إلى المؤلف كى يصيغها بشكل مناسب للمستمع، وبعدها قمت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب وحققت هذا النجاح الكبير.