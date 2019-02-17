قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن «آليات العرض والطلب المسئولة عن تحديد الأسعار بشكل يومي، من خلال التداول داخل أسواق الجملة، ثم أسواق التجزئة».

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الحدث اليوم»، اليوم الاثنين، أن أسعار الطماطم بالجملة تتراوح من 7 إلى 9 جنيهات، بينما تتراوح في التجزئة من 10 لـ12 جنيهًا، نافيًا إمكانية معرفة الأسعار الجديدة التي ستطرح غدًا.

ولفت إلى أن سعر البصل بالجملة يتراوح من 17 إلى 18 جنيهًا، وفي التجزئة من 20 لـ23 جنيهًا، مشيرًا إلى أن سعر البطاطس بالجملة من 10 إلى 11 جنيهًا، والتجزئة من 13 إلى 15 جنيهًا.

ونفى وجود أزمة أو ندرة في منتج ما بالنسبة للخضراوات والفاكهة، موضحًا أن مصر تصدر منتجات زراعية لما يزيد عن 150 دولة، كما أنها أكبر دولة منتجة للتمور على مستوى العالم، وأكبر مُصدر للبرتقال والفراولة المجففة.

وأشار إلى أن البلاد تعاني من ضعف في الإنتاجية لأسباب مبررة، منها: الحالة الجوية وعدم استقرارها، وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق وغير المعتاد في مصر.