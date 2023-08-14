رئيس وزراء النيجر الجديد: البلاد سوف تتغلب على العقوبات

وصف رئيس وزراء النيجر الجديد لامين زين العقوبات المفروضة على المجلس العسكري بـ"التحدي غير العادل "، ولكنه قال إن البلاد سوف تتغلب عليها.

وقال زين الذي عينه المجلس العسكري قبل أسبوع، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الاثنين، إن النيجر يرغب في التعاون الاقتصادي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس).

وفي 16 يوليو، أطاح الجيش في النيجر بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم. وعلق العمل بالدستور وعين حكومة انتقالية جديدة. وبعد فترة قصيرة، فرضت إيكواس عقوبات على المجلس العسكري الجديد وطالبت بعودة فورية للنظام الدستوري.

كما أن مجموعة إيكواس فعلت قوة احتياطية من أجل تدخل عسكري محتمل في النيجر. وأشار المجلس العسكري أمس الأحد، إلى استعداده للتفاوض مع إيكواس بعد زيارة من جانب مجموعة وساطة نيجيرية من علماء دين مسلمين.

وأبدى زين ثقته أيضا بشأن مفاوضات محتملة مع إيكواس ونيجيريا المجاورة، التي قادت حملة إجراءات صارمة ضد حكام النيجر. وقال زين "لدينا رغبة كبيرة في الحفاظ على هذه العلاقة المهمة والتاريخية"، مشددا على خلفية إيكواس الأساسية وهي أنها مجموعة اقتصادية لزيادة الرخاء في غرب أفريقيا.