تقرير: روسيا أجرت أكبر عدد من التدريبات مع الصين في 10 سنوات

أصبحت روسيا، شريك الصين الرئيسي باستضافة أكبر عدد من التدريبات العسكرية معها في العقد الماضي، وسط تصاعد التوترات بين بكين والغرب حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية.



ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء اليوم الاثنين عن الصحيفة قولها إنه "مع تزايد التوترات مع الغرب، غطت التدريبات العسكرية بين الصين وروسيا أوسع نطاق من المجالات"، مضيفة أن باكستان أصبحت ثاني أهم شريك عسكري لبكين.



ومنذ المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، أجرت البلدان ما لا يقل عن 45 تدريبا عسكريا مشتركا مع إجراء 20 تدريبا ثنائيا بينهما بشكل حصري، وهو العدد الأكبر، وفقا للصحيفة. وفي إطار التدريبات المشتركة مع روسيا، كانت المجالات الأكثر أهمية بالنسبة لبكين مناورات الرماية إضافة إلى عمليات الإنقاذ.



كما تعزز التعاون العسكري بين الجمهورية الشعبية الصينية والاتحاد الروسي في إطار العمل المشترك ضمن منظمة شنغهاي للتعاون. وبشكل خاص، تجري المنظمة، في أغلب الأحيان، تدريبات لمكافحة الإرهاب.