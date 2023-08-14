شاب مغربي في أوائل العشرينيات من العمر، يرتدي بذلة وربطة عنق، على عينيه نظارة، وعلى رأسه قبعة ويجر حقيبة سفر.. أحيانا يركب دراجة، وفي جميع الأحوال يغطيه طلاء ذهبي هو وكل أدواته وملابسه.

وشاب آخر يلبس بنطالا مثبتا بحمّالتين وقميصا أبيض وقبعة سوداء، والرداء بالكامل تتخلله رُقع متفرقة بالأبيض والأسود مُخاطة بشكل عشوائي توحي بالتشرد والعِوز. وجهه أيضا مطلي لكن باللون الأبيض، مرسوم عليه شارب أسود يشبه شارب شارلي شابلن.

يقدّم الشابان، محمد شدا وأشرف احمامو، عروضا صامتة في شوارع مدينة طنجة بشمال المغرب للترفيه عن الناس وكسب بضعة دراهم. يلقى الاثنان إعجابا من الجمهور الذي يتقاسمان معه لحظات من البهجة والصور التذكارية.

محمد شدا أو "الرجل الذهبي" تحرك شمالا من مدينة مكناس إلى طنجة ليقدم عرضه الصامت الساكن في شوارعها.

يثبّت حركته وكأنه يجر حقيبة سفر، يمدّ رجله وكأنه يمشي، حتى ربطة العنق مثبّتة كما لو أن الرياح أرجعتها للوراء.

كل هذه الإيماءات "الثابتة" توهم الناس بأنه مسافر "يتحرك" بل وفي عجلة من أمره، في حين أن ثباته يعطي انطباعا بأن الزمن توقف عند هذه اللحظة. قد يبدو عرض شدا (22 عاما) بسيطا، لكن الأمر ليس هينا، فهو يتطلب قدرا غير يسير من الصبر والثبات وقوة التركيز.

الرجل الذهبي.. المسافر

بعد أن قدِم شدا إلى طنجة عام 2016، عمل بأحد مصانع قطع غيار السيارات حتى عام 2019 عندما حلت أزمة كوفيد على العالم. أقعدته الأزمة في بيته، وكان من الضروري أن يجد سبيلا للعيش.

وخلال مكوثه بالبيت وبينما كان يشاهد برامج بقنوات أوروبية عن شخصيات تقدم عروضا في الشارع العام، جاءته فكرة أن يتقمص شخصية استعراضية معينة ويقدمها بالشارع. قال لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "في البداية ترددت كثيرا قبل الشروع في تطبيق هذه الفكرة، لكن أمام الأزمة المالية التي مررت منها، وبما أنني أستأجر بيتا في طنجة، قررت أن أتجاوز ترددي وأتشجع وأبدأ".

وتابع "كانت البداية أن قدمت استعراضات صامتة بألبسة متعددة، فكان البدء بقناع ‘لكاسا دي بابيل‘ الشهير في برشلونة الإسبانية، وبعدها بقليل استلهمت أفكارا من فنانين استعراضيين من إسبانيا أيضا، واشتغلت بلباس المحارب ثم برداء القرصان، وكل هذه الألبسة كنت أستعرض بها الفن الصامت ومن دون حركة.

وأخيرا استخدمت الرداء الذهبي للرجل المسافر".

يتذكر محمد شدا كيف أنه في الأيام الأولى من استعراضه الثابت الصامت بالزي الذهبي في إحدى الساحات العامة بمدينة طنجة، أثار شكله استغراب الناس، وتلقى العديد من ردود الأفعال السلبية والمستهزئة.

قال إن الفن الذي يقدمه يعد جديد على الجمهور المغربي، موضحا "لم يعتد المغاربة على وجود مثل هذه الاستعراضات في الشارع إلا مؤخرا، والفن الصامت الذي يتطلب صبرا وقوة للبقاء ثابتا في وضع معين لدقائق ليس سهلا، والناس غالبا ما يستفزونني بحركات أو بكلام حتى أفقد تركيزي وأتحرك، وهذا ما يعتبرونه فشلا".

وعن اللون الذهبي الذي يميزه، قال إنه مسحوق تجميلي يجلبه من مدينة الدار البيضاء، ويطلي البذلة بالكامل وكذلك الأدوات التي يستخدمها كحقيبة السفر والنظارة والدراجة.

يجدد طلاء البذلة كل 18 يوما، بينما يزيل الطلاء عن وجهه يوميا، مع وضع كريم أساس تحته حتى لا تتضرر بشرته من كثرة استعماله. يَدرس شدا اللغة الألمانية، فهو يحلم بالذهاب إلى ألمانيا واستعراض مواهبه هناك. وإلى جانب فنه الصامت، يعمل مع عدد من زملائه في فن الأكروبات.

فطيلة النهار يقدم عروض الأكروبات وفي المساء يرتدي الزي الذهبي ويقددم عروضه لثلاث ساعات. وينتهي يومه في الحادية عشرة مساء. *

شابلن هوملِس.. المتشرد

أما أشرف احمامو فيتقمص شخصية شارلي شابلن، لكن في هيئة شريد لا مأوى له بملابس حيكت بحيث تعطي هيئة الملابس الرثة الممزقة. ويكسر احمامو، ابن مدينة الرباط البالغ من العمر24 عاما، حدة مشهد الفقر والعوز في عروضه بابتسامة لطيفة تحمل مزيجا من السذاجة والأمل.

يقدم إيماءات بوجهه وجسده، ويٌقبل كثيرون على مشاهدة عروضه المميزة المليئة بالرسائل الاجتماعية في قالب من المتعة والسخرية أحيانا.

قال احمامو متحدثا إلى وكالة أنباء العالم العربي "قدِمت إلى طنجة قبل ثلاث سنوات، ومن حينها وأنا أشتغل بشخصية شابلن هوملس. وبموازاة ذلك أعمل مشرف أنشطة ترفيهية ببعض الفنادق والنوادي بمختلف المدن المغربية".

وأضاف "اشتغلت بشخصية شابلن هوملس منذ ست سنوات. كان هدفي من الفكرة في البداية هو الحصول على فرصة شغل، وأيضا التقرب من الناس وتعريفهم بالفن الذي أقدمه والذي يركز أساسا على الأداء الصامت والأداء الإيمائي من خلال استعراض شخصيات معينة".

وعن بداياته قال "ردود فعل الناس كانت سلبية، لم يتقبلوني في البداية، خاصة وأن أغلبهم لم يكن يفهم ما أفعله، وهنا أقصد الحركات الإيمائية، فلا يفهمون ما يعنيه أن أتحرك دون كلام، وكنت أحاول جاهدا إيصال فكرة معينة بهذه الطريقة، لكنهم لم يكونوا يفهمون قصدي".

ومع هذا لم يتراجع، وفكر بألا يكتفي بالحركات الإيمائية فقط وأن يستعين بأدوات أخرى كمكبرات الصوت والموسيقى التي عُرفت بها أفلام شارلي شابلن الصامتة، حتى يربط الناس بين هذا الفن وذاك. يتذكر كيف أنه فكر في مرحلة ما في التوقف نهائيا عن هذا العمل، حتى أنه لم يزاوله فعليا لشهور.

لكنه مع تشجيع المقربين والأصدقاء عاد وأكمل السير، حتى أصبح يحظى بقبول وشعبية بين الناس. يستعين احمامو في عروضه بتقنية مسرحية تعرف باسم "تقنية المرآة" وفيها يحاكي بعفوية واحترافية حركات شخص أو كائن يمر من أمامه وكأنه مرآته، فيثير إعجاب متابعيه ويرسم البسمة على وجوههم. وبالنسبة لملابس الشخصية قال "استوحيتها من أسلوب يسمى البونك وهو أسلوب فني غربي يعبر عن الفقر والتشرد، واخترت اللونين الأبيض والأسود الذي يميز زي شارلي شابلن، وصممت البذلة بنفسي حيث أخطت بها رقعا بشكل عشوائي يوحي بالتشرد".

وبالنسبة للوجه قال "أشتغل بمكياج احترافي شبيه بمكياج المهرج مع اعتماد شارب شارلي شابلن، وأطلي وجهي بكريم أبيض مخصص لهذا الأمر مع وضع واقي الشمس للحماية إذا ما كنت سأعمل في وقت النهار".

في المساء، يشتغل احمامو ما يقرب ست ساعات متقطعة كشارلي هوملِس، وفي الصباح يعمل في الأنشطة الترفيهية بالفنادق والنوادي، وهو ما يجعله يتنقل بين المدن. تأخذه خطاه إلى أي فندق أو ناد يمكنه العمل به صباحا.. وفي المساء يقدم عروضه الصامتة بشوارع المدينة.