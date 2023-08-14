معتز خفاجي: المتهمون في رابعة لم يجدوا مبررا لتواجدهم في الاعتصام

رصد المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، كواليس فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج"الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن النائب العام أصدر قرار بفض اعتصامي النهضة ورابعة.

وأضاف: "رابعة أخذت الصدى الإعلامي الأكبر لأنها كانت المنصة الخاصة بالجماعة الإرهابية، والأمن لم يفض اعتصام رابعة إلا بناء علي قرار من النائب العام، والأمن عرض فرصة علي المعتصمين للخروج الأمن من رابعة والنهضة من خلال الممرات، وخرج بعض الأشخاص وبقي البعض، وكانت هناك فرصة كبيرة للخروج الآمن للمعتصمين.

وتابع: "كان هناك محاكمة لحوالي 700 شخص قبض عليهم في رابعة والنهضة، وكان لدي مبدأ في نظر هذه القضية، وهي ما المقتضي الذي جعله يتواجد في رابعة أو النهضة، وكان هذا سؤالي للدفاع، وكثير من المتهمين في قضيتي "رابعة والنهضة" لم يجدوا مبررا للتواجد بالاعتصام".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .