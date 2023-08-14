افتتاح مركز لـ«الأتوميشن» بالتليفزيون المصري

أعلن خالد الأتربي رئيس القناة الفضائية المصرية، افتتاح مركز البث "الأتوميشن" بالدور الثاني لمبنى ماسبيرو، بتفعيل العمل بنظام فائق الجودة "HD"، حيث يجري بث القناة الثانية من خلاله، مرورا بمراحل تجهيز المحتوى للمواد المذاعة "دراما - برامج - أفلام …"، وأرشفتها وذلك بطريقة أوتوماتيكية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية الرقمية ذات الكفاءة العالية؛ مما له تأثير واضح على تحسين جودة البث للقناة الثانية.

وشملت الخطة، تدريب المخرجين اللذين يقومون بتشغيل النظام الجديد، بكفاءة مشهودة، وتدريب المهندسين لعمل الصيانة والتجهيزات اللازمة بكفاءة وإتقان، وتم إعطاء إشارة البدء للبث من المركز بنجاح، كذلك بث القناة الفضائية المصرية الثانية الموجه إلى أمريكا "life xtream" لمساعدتها عبر الإنترنت تماشيا مع وسائل البث الحديثة، ومع التطوير في وسائل المشاهدة.

وأضاف الأتربي، أن تطوير المحتوى الإعلامي والتقني الذي تبثه قنوات التليفزيون المختلفة، يجري تحت إشراف الإعلامية نائلة فاروق رئيسة التليفزيون المصري، بما يتناسب مع المتغيرات التي يشهدها المجتمع الدولي والمحلي، والحفاظ على هوية مصر الوطنية، ودعم الشخصية المصرية بداية من تطوير برامج القناة الفضائية المصرية، وإنتاج أعمال برامجية جديدة تدعم الدولة المصرية، ويحقق نجاحا لمسيرة إعلام الدولة في الجمهورية الجديدة بالتواجد والمتابعة المستمرة.

ويأتي افتتاح مركز "الأتوميشن"، في إطار حرص الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، على التطوير والتجديد المستمر للأجهزة المستخدمة في الأعمال البرامجية بقنوات التليفزيون المختلفة، وتطوير المحتوي البرامجي بما يتماشى مع قضايا العصر الحديث، ومواكبة الأحداث الجارية والسريعة في الشئون المحلية والدولية.