الرئيس الباكستاني: تعزيز سيادة القانون والديمقراطية يضع باكستان على طريق التنمية

قال الرئيس الباكستاني عارف علوي، إنه يمكن وضع بلاده على طريق التنمية والازدهار من خلال تعزيز سيادة القانون والديمقراطية، وتوفير حقوق الإنسان الأساسية والقضاء على الظلم الاجتماعي والفقر.



وأضاف الرئيس الباكستاني، في كلمته، اليوم الاثنين، خلال مراسم الاحتفال بيوم الاستقلال الـ76 لباكستان، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية، أن القوات المسلحة والشرطة والشعب في باكستان ما زالوا يضحون بأرواحهم من أجل أمن البلاد، إذ ضحى أكثر من 100 ألف شخص بحياتهم في الحرب ضد الإرهاب، مشددا على ضرورة أن تتحمل النخبة في باكستان مسئولية التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز التعليم والصحة، والتي قال إنها مرتبطة ببعضها البعض.



وأشار، إلى أن 27 مليون طفل حاليا خارج المدرسة في جميع أنحاء باكستان ويحتاجون إلى الالتحاق بالمدارس، مقدما الشكر للدول الصديقة بما في ذلك "الصين، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، وتركيا، ومنظمة التعاون الإسلامي لدعمها باكستان في وقتها الصعب".