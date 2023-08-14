محافظ المنيا: مشروعات رصف شوارع رئيسية وتطوير الكورنيش بديرمواس

طالب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتطوير مداخل ومخارج المدن لإضفاء الطابع الجمالي للمحافظة والمتابعة الميدانية المستمرة لمواقع تنفيذ المشروعات، والعمل على تذليل العقبات أولا بأول لإنجازها بالاشتراطات المعتمدة ووفقا للجدول الزمنى المحدد لها.



ومن جانبه، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس أعمال الإنشاءات لتطوير كورنيش ديرمواس على ترعة الإبراهيمية طريق مصر أسيوط الزراعي أمام مدينة ديرمواس، مؤكدا تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن لتوفير مكان للتنزه لأبناء ديرمواس.



وأشار إلى تواجد جهاز الإشراف بموقع التنفيذ لمتابعة الالتزام بمواد البناء المقررة والاشتراطات والمواصفات الفنية، مؤكدا أن هناك العديد من المشروعات التي ستحظي بها مدينة ديرمواس في الفترة القادمة، حيث تم إدراج 62 شارعا بمدينة ديرمواس بخطة الرصف للعام المالي 2023 - 2024 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع كل قطاعات المرافق والبنية التحتية لإنهاء كل أعمال المرافق قبل بدء أعمال الرصف لتلك الشوارع المدرجة في الخطة.





