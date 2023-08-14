تابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، أعمال حملات النظافة ورفع كفاءة الطرق والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، حيث تم رفع 40 طنًا من المخلفات بدائرة المدينة.

وقال هاني الخولي نائب رئيس المركز، إن الوحدة تابعت أعمال حملات النظافة بأحياء المدينة، حيث استهدفت الحملة مدخل عزبة الصعايدة، وتم رفع 40 طنًا من المخلفات ونقلها إلى الظهير الصحراوي.

ويأتي ذلك للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي والحفاظ على البيئة من التلوث، وعلى الصحة العامة للمواطنين.

وأكد الخولي، أنه تم رفع تجمعات القمامة من بؤر التجمع، وخصيصًا بالطرق المؤدية إلى المدارس بمنطقة السلام والمنشية وشارع الطراد، وكذا تنظيف الشوارع ورفع الأتربة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

وأكد أنه يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة المحلية للارتقاء بمستوى النظافة العامة والحفاظ علي البيئة من التلوث، والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وفي سياق متصل، تابع الدكتور محمد حلمي حملات النظافة التي تمت اليوم الإثنين، بالمدينة والقرى، حيث تم استمرار حملات النظافة المكثفة بحي غرب المدينة، وذلك تحت إشراف الدكتور عصام محمود نائب رئيس المركز.

وأكد عصام محمود، أن الحملة استمرت الحملة بالشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات بمناطق "طريق مصر أسوان الزراعي - منطقة السجل المدني - شارع المدارس - منطقة قليني"، وذلك بمعدات الحملة الميكانيكية وفي تواجد مسئول حي غرب ورفع ما يقرب من 30 طنًا من المخلفات ونقلها إلى الظهير الصحراوي.