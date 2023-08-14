أوين مهاجما كلوب بسبب تبديل صلاح: كيف تستبدل أسطورة بلاعب شاب؟

دافع النجم الإنجليزي مايكل أوين، لاعب ليفربول وريال مدريد السابق، عن المصري محمد صلاح، بعد تعرضه لانتقادات شديدة من روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، كما انتقد المدرب يورجن كلوب بسبب استبداله النجم المصري يوم الأحد أمام تشيلسي.

وكان كين انتقد صلاح بعد رد فعل النجم المصري، عقب خروجه غاضبا من قرار المدرب يورجن كلوب الذي استبدله في آخر ربع ساعة من مباراة ليفربول وتشيلسي 1-1، يوم الأحد، ضمن الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق روي كين على سلوك صلاح في تصريحات لـ «سكاي سبورتس»: لا بأس أن تكون مستاءً، ولكن يجب ألا يكون ذلك لفترة طويلة، كان يهز رأسه أثناء جلوسه على الدكة وذراعاه في الهواء. عليه أن يجلس ويخرس.

واختلف مايكل أوين، الفائز بالكرة الذهبية 2001، مع انتقادات روي كين لصلاح، وكشف أنه تفاجأ برؤية نجم ليفربول يستبدل أمام تشيلسي في لحظات حاسمة من المباراة.

وقال أوين في تصريحات إعلامية: «كنت متفاجئا، لأن صلاح قدم أداءً جيدًا، قدم تمريرة رائعة وحاسمة في المباراة، وسدد كرة بقدمه اليمنى اصطدمت بالعارضة».

وأضاف: «صلاح ظهر بشكل قوي في اللقاء، إنه أسطورة ليفربول المطلقة، يسجل باستمرار عشرات وعشرات الأهداف كل موسم، وكنت متفاجئا للغاية من قرار استبداله بلاعب يبلغ من العمر 17 سنة».