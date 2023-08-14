 أوكرانيا: السجن 12 عاما لضابط استخبارات مدان بالخيانة العظمى - بوابة الشروق
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أوكرانيا: السجن 12 عاما لضابط استخبارات مدان بالخيانة العظمى

كييف (د ب أ)
نشر في: الإثنين 14 أغسطس 2023 - 4:10 م | آخر تحديث: الإثنين 14 أغسطس 2023 - 4:10 م

قال مكتب المدعي العام في كييف إنه صدر حكم بالسجن 12 عاما بحق لواء في جهاز الاستخبارات الأوكرانية بعد إدانته بالخيانة العظمى.

وأضاف مكتب المدعي العام اليوم الاثنين، أن الضابط رفيع المستوى جمع معلومات ونقلها إلى روسيا.

وقال المكتب إن ضابط الاستخبارات جند قتلة متعاقدين لشن هجوم على قائد كتيبة شيشانية تقاتل من أجل أوكرانيا. وتم اعتقال الضابط في أبريل 2020. والحكم ليس ملزما قانونيا بعد.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي واسع النطاق منذ أكثر من 17 شهرا، لكن القوات الأوكرانية تقاتل الانفصاليين الذين تسيطر عليهم موسكو في شرق أوكرانيا منذ ربيع عام 2014.

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