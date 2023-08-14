الرئيس الإيراني يدعو إلى الكشف عن مرتكبي جريمة مرقد شاه جراج

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وزارة الاستخبارات وسائر الأجهزة الأمنية المسئولة والقضاء، إلى العمل بسرعة ودقة للكشف عن الأيدي العلنية والخفية الضالعة في جريمة مرقد "شاه جراج"، وتسليمهم إلى قبضة العدالة.

وقدم رئيسي، التعازي بشأن الحادث، في بيان أصدره إثر وقوع الهجوم الإرهابي المسلح على مرقد "شاه جراج" في مدينة شيراز، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال رئيسي، إن الهجوم الإرهابي الطائش أثار مرة أخرى الألم والحزن في قلوب الشعب الإيراني.

وأضاف رئيسي، أن أعداء إيران وبعد يأسهم وفشلهم في مواجهة الإرادة المقاومة للشعب الايراني، كشفوا عن حقيقتهم الخبيثة بارتكاب جريمة دموية أخرى.

وقدم الرئيس الإيراني في بيانه، التعازي إلى عوائل الشهداء وإلى قائد الثورة والشعب الإيراني.

وأكد رئيسي، أنه على وزارة الاستخبارات وسائر الأجهزة الأمنية المسئولة والشرطة والأجهزة القضائية، أن تعمل بسرعة ودقة لكشف الأيدي العلنية والخفية الضالعة في هذه الجريمة النكراء، وتسليمهم لقبضة العدالة ليتلقوا عقابهم على جريمتهم الشنيعة.

وقال رئيسي، إن الشعب الإيراني سيتغلب على مؤامرة الأعداء الخبيثة، وسيحبط مآربهم المقيتة.

وأدى الهجوم الإرهابي، الذي استهدف، مساء أمس الأحد، مرقد أحمد بن موسى المعرف بـ"شاه جراج" إلى استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين، فيما ألقي القبض على الإرهابي منفذ العملية.

يذكر أن مرقد "شاه جراج" كان قد تعرض لهجوم إرهابي في 26 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما لقي الإرهابي منفذ العملية حتفه، وتم قبل شهر تنفيذ حكم الإعدام بحق إرهابيين اثنين ضالعين فيه.