السلطات الكورية الجنوبية تقتل أنثى أسد هاربة من مزرعة حيوانات

تمكنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين من قتل انثى أسد بعد حوالي ساعة من هروبها من مزرعة حيوانات خاصة في مقاطعة جوريونج جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الحيوان كسر القفص الذي كان بداخله في المزرعة في جوريونج ، على بعد 233 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سول، في الساعة 7:30 صباح الاثنين، وبعد حوالي ساعة عثرت سلطات الإطفاء على الحيوان في غابة بجوار المزرعة واطلقوا علية الرصاص ما أدى إلى مقتله.

وكانت حكومة المقاطعة قد أرسلت في وقت سابق رسالة نصية طارئة تحذر السكان من الواقعة، وأرسلت الشرطة وسلطات الإطفاء لتحديد مكان الحيوان.

يشاار إلى أنه تم تصنيف المزرعة من قبل سلطات جوريونج كمزرعة حيوانات سياحية في شباط/فبراير من العام الماضي.