الدنمارك تعترض قاذفتين روسيتين متجهتين لمجال الناتو

قال سلاح الجو الملكي الهولندي، اليوم الاثنين، إن القوات الجوية الدنماركية اعترضت قاذفتين روسيتين تم رصدهما فوق الدنمارك وهما تحلقان باتجاه المنطقة التي تراقبها هولندا لصالح حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف أنه استدعى طائرات إف-16 الهولندية للعمل، صباح اليوم، لكن القاذفتين الروسيتين تم اعتراضهما قبل أن تتمكنا من دخول المجال الجوي الذي تراقبه هولندا لحلف شمال الأطلسي وعادتا الآن، بحسب وكالة رويترز.

وصرح متحدث باسم سلاح الجو الملكي الهولندي بأن الطائرات يتم اعتراضها إذا لم يكن لديها رمز تعريف مميز أو خطة طيران أو محادثة ثنائية متبادلة، مضيفا أن انتهاك الطائرات الروسية المجال الجوي لدولة أوروبية أو الاقتراب منه ليس بالأمر النادر.