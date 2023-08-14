جريميو يستعيد مذاق الانتصارات في الدوري البرازيلي

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استعاد جريميو مذاق الانتصارات من جديد بعد تعادل وهزيمة، وتغلب على فلومينينسي 2 / 1 مساءالأحد في المرحلة التاسعة عشر من الدوري البرازيلي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز فورتاليزا على سانتوس 4 / صفر.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها، تغلب جوياس على أمريكا مينيرو 1 / صفر وكورينثيانز على كوريتيبا 3 / 1 وتعادل فلامينجو مع ساو باولو 1 / 1 .

وتقدم فلومينينسي بهدف سجله جيرمان كانو في الدقيقة 19 ثم حسم جريميو المباراة لصالحه بهدفين سجلهما بيتيلو وألدمير دوس سانتوس فيريرا في الدقيقتين 25 و45 .

وارتفع رصيد جريميو بذلك إلى 33 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني بفارق 14 نقطة خلف المتصدر بوتافوجو، بينما تجمد رصيد فلومينينسي عند 31 نقطة في المركز السادس.

وتغلب فورتاليزا على سانتوس بأربعة أهداف نظيفة سجلها، إيمانول ماتشوكا وجواو باسو لاعب سانتوس (بالخطأ في مرمى فريقه) وكايو ألكسندر وبرونو باتشيكو في الدقائق 58 و80 و83 و90 .

وارتفع رصيد فورتاليزا بذلك إلى 26 نقطة في المركز الحادي عشر بينما تجمد رصيد سانتوس عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.

وتغلب جوياس على أمريكا مينيرو بهدف وحيد سجله لوكاس هالتير في الدقيقة 34 من المباراة التي شهدت طرد دانيال بورجيس من صفوف أمريكا مينيرو في الثواني الأخيرة.

ورفع جوياس رصيده بذلك إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر بينما تجمد رصيد أمريكا مينيرو عند عشر نقاط في المركز العشرين الأخير.

وأفلت فلامينجو من الهزيمة أمام ساو باولو وتعادل معه 1 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث مقابل 27 نقطة لفريق ساو باولو في المركز التاسع.

وتقدم ساو باولو بهدف سجله لوكاس مورا في الدقيقة 38 ثم تعادل فلامينجو في الثواني الأخيرة من المباراة بهدف سجله بيدرو جيليرمي من ضربة جزاء.