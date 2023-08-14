أوكرانيا تكشف عن حجم صادراتها من الحبوب في ظل أزمة اتفاق البحر الأسود

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم، أن إجمالي صادرات الحبوب بلغ 3.12 مليون طن منذ بداية موسم (2023 - 2024 )، الذي بدأ في يوليو الماضي وينتهي في يونيو من العام المقبل.

وتأثرت الصادرات الأوكرانية منذ انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي دعمته الأمم المتحدة، لكن بيانات الوزارة لم تكشف عن تفاصيل الصادرات منذ انهيار الاتفاق.

وقالت الوزارة إن أوكرانيا صدرت 848 ألف طن من الحبوب منذ بداية أغسطس الحالي، مشيرة إلى إن إجمالي محصول الحبوب قد يصل إلى حوالي 56 مليون طن مع نهاية الموسم.

وشمل إجمالي كمية الصادرات من الحبوب منذ بداية هذا الموسم، 1.48 مليون طن من الذرة، و1.25 مليون طن من القمح و385 ألف طن من الشعير.

وبلغت الصادرات في موسم (2022 - 2023 ) بالكامل قرابة 49 مليون طن، متجاوزة الكمية في الموسم السابق التي بلغت 48.4 مليون طن.

وتم تصدير معظم الكميات عبر موانئ البحر الأسود بموجب الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو من العام الماضي، للتصدي لأزمة غذاء عالمية تفاقمت بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحصار الموانئ الأوكرانية.

ورغم أن أوكرانيا منتج ومصدر رئيسي للحبوب، فإن إنتاج الحبوب لديها تراجع إلى حوالي 55 مليون طن من الوزن الصافي في 2022، انخفاضا من 86 مليون طن في 2021.

وفي سياق متصل، نددت الخارجية الأوكرانية، في بيان اليوم، بما وصفته بالتصرفات "الاستفزازية" الروسية، بعد إطلاق سفينة تابعة لموسكو في البحر الأسود أعيرة من أسلحة آلية على سفينة "سوكرو أوكان" التركية لشحن البضائع الجافة.

وقالت كييف إن الواقعة تمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتجسد سياسة روسيا المتعمدة بتعريض حرية الملاحة وسلامة الشحن التجاري في البحر الأسود للخطر".

وانسحبت روسيا من اتفاق الحبوب في 17 يوليو، بعدما قالت إن مطالبها بتخفيف العقوبات على صادراتها من الحبوب والأسمدة لم تلب. كما اشتكت موسكو من "عدم وصول الحبوب بكميات كافية إلى الدول الفقيرة".

وأعلنت كييف، الخميس الماضي، أنها فتحت ممرات "مؤقتة" على البحر الأسود ليلا للسماح بحركة السفن التي تنقل حبوبها رغم تهديدات روسيا التي حذرت هذه السفن من احتمال استهدافها.