معتزة صلاح عبد الصبور: والدي الشاعر العربي الوحيد المذكور في موسوعة أكسفورد للألفية

قالت الفنانة معتزة عبد الصبور، ابنة الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور، إن والدها الشاعر العربي الوحيد المذكور في موسوعة أكسفورد للألفية، وهي موسوعة كبيرة جدًا قدمتها الجماعة، وكان تقييمه من ضمن أهم 100 شاعر في تاريخ البشرية منذ بداية تاريخها المكتوب.

وأضافت معتزة عبد الصبور، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على القناة «الأولى المصرية»، مساء الأحد، أن مصر لديها إرث ثقافي ضخم، فيما يخص نجيب محفوظ وصلاح عبد الصبور، ويحيى الطاهر عبد الله، ولابد من أن يفخر المصريون بهذا الإرث، ويجب تقديمه بشكل جيد للعالم كله.

وذكرت أن أحد الأصدقاء لها في جامعة بيركلي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهي من أهم الجامعات في العالم، أخبرها أن الوطن العربي لديه صلاح عبد الصبور وسعد الله ونوس بالمسرح، لو ترجمت أعمالهما ترجمة حقيقية سيضعون أسماء غربية كثيرة في أماكنهم الطبيعية ولن يستطيعوا الوصول لمكانة عبد الصبور وونوس.

وبالتزامن مع الذكرى الـ42 لوفاة والدها، قالت إن والدها كان يتمتع بقدر كبير من الشفافية والتسامح والرقي، وأن عبقريته ارتبطت بقدر كبير من البراءة، مؤكدة أن جيل والدها كان مشروعًا ثقافيًا ضخمًا.

وشددت على أن إنتاج الشاعر صلاح عبد الصبور الأدبي والإبداعي بنفس قدر الشفافية والمثالية والعبقرية والبصيرة التي كان يتمتع بها والدها، مؤكدة أن هذه الصفات يُسأل فيها كل من عرفوه وتعاملوا معه.