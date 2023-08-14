اعتقال مشتبه به في إشعال حريق أسفر عن مقتل 3 أشخاص في فرنسا

اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلا (47 عاما) للاشتباه في قيامه بإشعال حريق في منزل في جنوب فرنسا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.



وقال مكتب المدعى العام اليوم الاثنين إن كاميرات المراقبة الخاصة بالبلدية أظهرت الرجل وهو يغادر المنزل في المركز التاريخي لبلدة جراس، التي تقع في التلال فوق منتجع "كان" على الريفييرا الفرنسية في الساعات الأولى من يوم الأحد قبل دقيقتين من اشتعال الحريق.



ونفى الرجل الذي ليس لديه سجل جنائي التورط في اشعال الحريق، ومن المقرر أن يخضع لفحص نفسي.



يذكر أن أحد المصابين لا يزال في حالة حرجة. ولم يتم بعد تحديد هوية المتوفين الثلاثة، وهم امرأتان ورجل.



وقال مكتب المدعى العام إن المحققين المختصين بالحرائق يعتقدون أنه تم إشعال الحريق بشكل متعمد.