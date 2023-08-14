أعلنت شركة التعدين الأمريكية "يونايتد ستيتس ستيل كورب" مساء الأحد رفض عرض الاستحواذ المقدم من شركة "كليفلاند-كليفز إنك" مقابل 3ر7 مليار دولار، وبدء عملية تقييم استراتيجي للبدائل المتاحة لديها بعد رفض العرض.

يذكر أن "كليفلاند-كليفز" أعلنت في وقت سابق من يوم أمس الأحد أنها تقدمت بعرض استحواذ لمجلس إدارة "يونايتد ستيتس ستيل" يوم 28 يوليو الماضي.

اقترح العرض الذي تم تأكيده كتابة إلى مجلس إدارة "يونايتد ستيتس ستيل" يوم الجمعة الماضي شراء 100% من أسهمها مقابل 50ر17 دولار نقدا و23ر1 سهم من كل أسهم "كليفلاند-كليفز" لكل سهم. ويقدر العرض سعر سهم "يونايتد ستيتس ستيل" بسعر 35 دولارا أي بزيادة نسبتها 43% عن سعر السهم في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي، وتصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 3ر7 مليار دولار.

وقالت "كليفلاند-كليفز" إنها تلقت رفض مجلس إدارة شركة التعدين لعرض الاستحواذ باعتباره "غير معقول"، عبر خطاب أمس، لذلك قررت الإعلان عن عرضها لكي تكشف عن الفائدة المباشرة التي يمثلها بالنسبة لمساهمي "يونايتد ستيتس ستيل"، وإعلان استعداد "كليفلاند-كليفز" للانخراط في عرض جديد لشراء الشركة.