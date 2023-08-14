الهند تطلق رحلتها الفضائية الثالثة إلى القمر تشاندرايان-3

أطلقت الهند بنجاح رحلتها الفضائية التاريخية الثالثة إلى القمر "تشاندرايان-3" من مركز فضاء ساتيش دهاوان في سريهاريكوتا.



وتضم الرحلة وحدة هبوط ووحدة دفع وروفر، فيما تهدف الرحلة إلى الهبوط بشكل آمن على سطح القمر واستكشافه باستخدام الروفر.



والهبوط بشكل آمن على سطح القمر سوف يجعل الهند رابع دولة على مستوى العالم تقوم بذلك بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.



وبحسب تقديرات منظمة أبحاث الفضاء الهندية، وهي وكالة الفضاء الهندية، سوف تستغرق رحلة "تشاندرايان-3" حوالي 42 يوماً، حيث من المقرر أن تهبط في 23 أغسطس على سطح القمر.



وفي إطار برنامج الهند لاستكشاف القمر، تأتي رحلة تشاندرايان-3 بعد الرحلتين السابقتين تشاندرايان-1 وتشاندرايان-2. ويتم إطلاق هذه الرحلة بعد مرور 13 عاماً على إطلاق الهند لرحلتها الفضائية الأولى إلى القمر عام 2008، التي قامت بأول عملية واسعة للبحث عن الماء على سطح القمر وتوصلت إلى أن القمر محاط بغلاف جوي خلال النهار.



وتعد هذه الرحلة الطموحة رحلة مهمة للتعرف على التركيب الكيميائي وتشكيل الصخور على سطح القمر.