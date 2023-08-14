إيران: مقتل شخص وإصابة 8 أشخاص في هجوم على ضريح بمدينة شيراز

قٌتل شخص على الأقل وأصيب ثمانية آخرون في هجوم استهدف ضريح شاهجراغ بمدينة شيراز الإيرانية، وذلك للمرة الثانية خلال شهور، حسبما أفادت وكالة أنباء إرنا الرسمية.



وكانت وكالة إرنا ذكرت في البداية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في الهجوم الذي وقع أمس الأحد، لكن عدلت حصيلة القتلى بعد ذلك إلى واحد فقط.



وتردد أن الشخص القتيل كان يعمل حارسا بالضريح.



وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) ذكرت في بادئ الأمر، أن سبعة أشخاص أصيبوا في الهجوم، لكن إرنا ووسائل إعلامية أخرى عدلت العدد إلى ثمانية أشخاص.



وبحسب تقارير إعلامية أولية زعم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المسئولية عن الهجوم، لكن ذلك لم يتأكد بعد.



وكان هجوم مماثل على مرقد شيعي في أكتوبر 2022 أودى بحياة 15 شخصا على الأقل.



ويصف التنظيم المتطرف المسلمين الشيعة بأنهم "مرتدون" عن الإسلام.



وعقب هجوم أمس قامت قوات الأمن الإيرانية بإغلاق جميع البوابات المؤدية إلى الضريح وتطويق المنطقة.



وأشارت تقارير أولية إلى أن إرهابيين اثنين شاركا في الهجوم، وأن قوات الأمن ألقت القبض على أحد المهاجمين.