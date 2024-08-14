ارتفاع عدد الأطفال المصابين بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات طبية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الأطفال المصابين بفيروس كوفيد-19 في كوريا الجنوبية خلال هذا الشهر، وذلك في الوقت الذي تسجل فيه البلاد ارتفاعا في حالات الإصابة في ظل موجة تفشي خلال فصل الصيف.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات رابطة مستشفيات الأطفال الكورية كشفت أن عدد الأطفال المصابين بكوفيد-19 في 42 مستشفى للأطفال بلغ 1080 طفلا في الفترة من 5 حتى 9 أغسطس الجاري، مقارنة بـ387 طفلا في لبفارة من 22 حتى 26 يوليو الماضي.

وقال تشوي يونج جاي رئيس الرابطة" معظم المصابين من الأطفال لا تظهر عليهم أعراض أو يعانون من أعراض متوسطة، مما يتيح للفيروس الانتشار بسهولة أكبر".

وأضاف" ونظرا لأن المرضى الذين يعانون من مشاكل بالقلب أو مرض السكرى يعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، فإنه يتعين عليهم التوجه للمستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات والعلاج في حال ثبتت إصابتهم بكوفيد-19".

وتعود الموجة الحالية بصورة أساسية إلى متحور فرعي من أوميكرون يطلق عليه" كيه بي.3 " حيث مثل 5ر45 % من حالات الإصابة في كوريا الجنوبية الشهر الماضي، كما أنه يدفع حالات الإصابة للارتفاع في أماكن أخرى حول العالم.

وتوقعت السلطات الصحية أن تصل موجة الإصابات خلال الصيف إلى ذروتها في وقت لاحق من الشهر الجاري.