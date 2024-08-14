الرئيس الفلسطيني يبدأ مساء اليوم زيارة رسمية إلى تركيا

قال سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى، إن الرئيس محمود عباس، سيبدأ مساء اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية تستمر يومين.

وخلال الزيارة سيجتمع أبو مازن، مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان والقيادة التركية، في إطار المشاورات السياسية المنتظمة التي تتم بين الرئيسين والبلدين الصديقين، في ظل ما يجمعهما من روابط وعلاقات تاريخية.

وبحسب وكالة «وفا»، ذكر السفير مصطفى، أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة قضية فلسطين الوطنية، على ضوء العدوان الإسرائيلي على أهل قطاع غزة، وتزايد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على أهل الضفة الغربية.

وأشار إلى أن «هذه التطورات ستكون على أجندة البحث بين الرئيسين وقيادتي البلدين، إلى جانب التشاور في تطورات إقليمية ودولية متعددة لها انعكاسات على قضية فلسطين الوطنية».

وخلال هذه الزيارة، سيلقي الرئيس الفلسطيني، خطابا سياسيا تاريخيا هاما في مجلس الأمة التركي الكبير– البرلمان، بدعوة استثنائية من رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش.

وأشاد مصطفى بالعلاقات الثنائية الفلسطينية التركية، والتي تشهد تطورات إيجابية وتقدما كبيرا في مختلف المجالات، لافتًا الى أن سبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة سيكون على أجندة الرئيس في لقاءاته مع المسؤولين الأتراك.

ويضم الوفد الذي يرافق الرئيس في هذه الزيارة، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس لشؤون العلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى.