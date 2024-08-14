العاصفة الاستوائية ارنستو تضرب جزيرة بورتوريكو

انقطعت الكهرباء عن 375 ألف منزل وشركة، في بورتو ريكو، بعد أن ضربت العاصفة الاستوائية إرنستو الجزيرة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، مما تسبب في سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح على الجزيرة.

ومن المحتمل أن تصبح العاصفة إعصارا في الساعات المقبلة، حيث تتجه شمالا نحو برمودا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في تحذير أن العاصفة ارنستو، كانت على بعد 85 ميلا(135 كيلومترا) شمال-شمال غرب سان خوان، بحلول الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وكان حوالي 25% من 5ر1 مليون مستهلك بشركة "لوما انرجي" المحلية للطاقة بدون خدمة في الساعة السابعة والثلث بالتوقيت المحلي.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن أقصى سرعة للرياح بلغت 70 ميلا في الساعة اليوم الأربعاء، أي أقل بقليل من الإعصار من فئة1. وأضاف المركز أنه يمكن أن يتحول إلى إعصار كبير من الفئة 3 أو أعلى، في الأيام المقبلة.