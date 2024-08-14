تركيا: ضبط أسلحة خاصة بحزب العمال الكردستاني في شمال العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمستلزمات التي تعود لعناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في منصة "إكس"، أن عناصر الجيش ضبطت عددا كبيرا من الأسلحة والمستلزمات العائدة "للإرهابيين" خلال أنشطة التمشيط في منطقة عملية المخلب – القفل شمالي العراق،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وفي 17 أبريل 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، شمالي العراق.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب "بي كيه كيه "في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.