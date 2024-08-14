تراجع أرباح كومنولث بنك أوف أستراليا خلال العام المالي الماضي

أعلنت مجموعة كومنولث بنك أوف أستراليا المصرفية الاسترالية اليوم الأربعاء تراجع صافي أرباحها خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي إلى 394ر9 مليار دولار أسترالي مقابل 998ر9 مليار خلال العام المالي السابق، في حين تراجعت أرباح السهم الواحد إلى 8ر557 سنت مقابل 7ر578 سنت خلال الفترة نفسها.

وقال مات كومين الرئيس التنفيذي للمجموعة إن "اقتصاد أستراليا مازال مرنا مع معدل بطالة منخفض واستمرار ضخ الاستثمارات العامة والخاصة ودعم الصادرات للدخل القومي. أدت الفائدة المرتفعة إلى تباطؤ الاقتصاد وتراجع التضخم تدريجيا. مازالت أستراليا في وضع جيد، لكن المخاطر الكامنة مازالت تحيط بالإنتاجية وارتفاع أسعار المساكن إلى جانب حالة الغموض العالمي المستمرة".

في الوقت نفسه تراجع صافي الأرباح النقدية للعمليات المستمرة بعد حساب الضرائب خلال العام المالي الماضي بنسبة 2% سنويا أي بمقدار 236 مليون دولار أسترالي إلى 836ر9 مليار دولار، على خلفية استقرار أرباح التشغيل وزيادة نفقات التشغيل بنسبة 4% وتراجع تكلفة القروض المتعثرة بمقدار 306 ملايين دولار.

ووصل صافي أرباح نشاط الإقراض خلال العام المالي الماضي 82ر22 مليار دولار مقابل 06ر23 مليار في العام السابق.