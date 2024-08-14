مسئولان: قذائف على قاعدة أمريكية في سوريا

قال مسئولان أمريكيان، أمس، إن القذائف التي أطلقت باتجاه قاعدة جوية أمريكية في حقل للغاز في محافظة دير الزور السورية لم تصب المنشأة.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني لوكالة رويترز إن جماعات مسلحة مدعومة من إيران استهدفت القاعدة بست قذائف سقطت جميعها في محيط القاعدة الأمريكية، مضيفا أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة رد على الهجوم بالمدفعية.

وأوضح المسئول الأمريكي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن القذائف لم تصب القاعدة ولم تقع إصابات. واستشهد المسئول بتقارير أولية يمكن أن تتغير.

وذكرت قناة الميادين اللبنانية أن طائرات حربية أمريكية حلقت بكثافة في سماء ريف دير الزور عقب الهجوم.

وقالت شركة كونوكو فيليبس إنها على علم بتقارير عن أضرار لحقت بقاعدة للقوات الأمريكية وقوات التحالف في شرق سوريا تحمل اسم كونوكو. وسحبت الشركة أصولها من سوريا أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس، إن ثمانية جنود أميركيين أصيبوا في هجوم بطائرة بدون طيار "درون" على قاعدة في سوريا الأسبوع الماضي.