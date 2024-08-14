فلسطين: في كل مرة يدفع فيها العالم لوقف النار ترد إسرائيل بمجزرة

قال مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة رياض منصور، اليوم، إنه "في كل مرة يدفع فيها العالم من أجل وقف إطلاق النار ترد إسرائيل بمجزرة".

جاء ذلك في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن، عقدت لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف منصور: "ليس من قبيل المصادفة أنه في كل مرة يدفع فيها العالم من أجل وقف لإطلاق النار ترد إسرائيل بمجزرة مثل تلك التي وقت في المدرسة (التابعين)، إنها توجه بهذا رسالة أبشع من سابقتها مفادها أنها لن تتوقف"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وتابع: "بينما نرحب بالتوافق الدولي الذي دعا لوقف فوري لإطلاق النار، من الواضح أن إسرائيل تستخدم حق النقض في التعامل مع هذا الأفق، لا بد لهذا أن ينتهي، لا يمكن لإسرائيل أن تواصل تحدي العالم".

وتابع: "بينما نجتمع هنا للشهر العاشر على التوالي لا تزال إسرائيل تودي بأرواح وتقوم بكل ما هو ممكن لنشر نيران الصراع بالشرق الأوسط".

وصرح بأن إسرائيل تمزق اتفاقيات جنيف في غزة "مع تمزيقها لكل قاعدة وضعت في المجال الإنساني (..) إسرائيل لا تكترث لإداناتكم، تتجاهل قراراتكم، لا تصغي حتى لمناقشاتكم".

وقال المندوب الفلسطيني: "أنتم كدول ومجلس الأمن تتحملون المسئولية (...) إسرائيل دولة مارقة لما تمتعت به من إفلات من العقاب".​​​​​​​

وقال مخاطبا أعضاء المجلس: "لديكم الأدوات لتحويل ما تقررونه واقعا ولا ينبغي لأحد أن يكون فوق القانون، هذا إن اخترتم وتوفرت الإرادة السياسية لتنفيذ ما تقررونه".