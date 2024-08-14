سفراء أمريكا وبريطانيا وألمانيا بإسرائيل يدعون لوقف إطلاق النار في غزة

دعا سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا بإسرائيل، الأربعاء، للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بغزة، عشية استئناف المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة.

وتستأنف غدًا الخميس المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة الأمريكية، أملا في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن السفراء قولهم في مؤتمر صحفي في تل أبيب، إن إسرائيل وحماس يجب أن تتوصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قريبًا، حيث قد لا تكون هناك فرص أخرى، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وأصدر السفير الأمريكي جاك لو، والسفير الألماني ستيفن سيبرت، والسفير البريطاني سيمون والترز، بيانا مشتركا تضمن الدعوة.

وصرح السفير الأمريكي خلال المؤتمر: «نحن بحاجة أيضًا إلى التوصل إلى حل دبلوماسي في الشمال (على الحدود مع لبنان حيث تدور مواجهات مع حزب الله)، إن الاجتماع الذي سيعقد غدًا مهم للغاية، فهو يحتاج إلى التوصل إلى حل».

وأضاف: «لا نعرف كم من الفرص الأخرى ستتاح لنا لإعادة لم شمل الرهائن مع عائلاتهم وإيجاد باب للاستقرار في المنطقة».

وتابع السفير الأمريكي: «لا يوجد وقت نضيعه، والولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق الآن».

بدوره، اعتبر سفير ألمانيا لدى تل أبيب، أن هذا الأسبوع قد يكون حاسمًا.

وقال سيبرت في إشارة إلى المفاوضات التي ستستأنف غدا بالدوحة: «أعيُن الملايين معلقة على محادثات الغد، والتي من شأنها أن تفتح إمكانية إيجاد حل سياسي للقتال في الشمال والسماح لعشرات الآلاف من الإسرائيليين النازحين بالعودة إلى ديارهم».

من جهته، أشار السفير البريطاني إلى أن بلاده ترحّب بالجهود الرامية إلى تأمين اتفاق، وشدد على أنه لا يمكن أن يكون هناك مزيد من التأخير.

وأضاف: «15 أغسطس هو الوقت المناسب للتوصل إلى صفقة، نحث إيران على الامتناع عن الإضرار بالجهود وسيدفعون الثمن إذا أضرّوا بالعملية».