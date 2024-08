طلاب هندسة شبرا جامعة بنها يتأهلون للتصفيات النهائية بمسابقة الباحثين الصغار الوطنية المصرية

أعلنت جامعة بنها تأهل فريق Terra Tech من كلية الهندسة بشبرا إلى التصفيات النهائية في مسار الهندسة والعلوم التطبيقية، ضمن مسابقة الباحثين الصغار الوطنية المصرية بنسختها الخامسة المقدمة من جامعة النيل.

وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الطلاب الفائزين، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على تشجيع الطلاب على المشاركة الإيجابية في جميع المسابقات مع طلاب الجامعات المصرية، مضيفا أن هذا الإنجاز يعكس التميز الكبير لطلاب كلية هندسة شبرا في المنافسة على أعلى المستويات .

من جانبه، قال الدكتور جمال عبدالعزيز القائم بعمل عميد كلية الهندسة بشبرا، إن مشروع "From Waste to Harvest with AI-Driven" تميز بين أكثر من 580 مشروعاً من 40 جامعة و140 مدرسة ثانوية، بما في ذلك 25 مدرسة STEM، ليصبح واحداً من 15 فريقاً فقط تأهلوا إلى هذه القائمة النهائية، مشيرا إلى أن هذه المسابقة تُعد أحد أهم المسابقات البحثية التي تبرز فيها العقول الشابة والمبدعة.

يذكر أن فريق Terra Tech تكون من الطلاب أحمد عبدالرحمن يسين، الطالب في الفرقة الرابعة بقسم هندسة الاتصالات والحاسبات بنظام الساعات المعتمدة ، وأبرار محمد عبدالغني، الطالبة في الفرقة الأولى هندسة القوى الكهربية.