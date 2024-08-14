الحكومة الألمانية توافق على مشروع قانون لتحسين جودة الحضانات

وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتحسين جودة مراكز الرعاية النهارية.

وينص مشروع القانون على منح الحكومة الاتحادية 4 مليارات يورو للولايات خلال عامي 2025 و2026 لتحسين جودة الحضانات.

وذكرت وزارة شئون الأسرة صباح اليوم أنه من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025.

وسيتعين أولا الحصول على موافقة البرلمان حتى يدخل القانون حيز التنفيذ.

وذكرت وزيرة الأسرة ليزا باوز، أنه على الرغم من الميزانيات المحدودة، تمكنت الحكومة من توفير حوالي أربعة مليارات يورو لمراكز الرعاية النهارية للعامين المقبلين، كما كان الحال في عامي 2023 و2024. وشددت الوزيرة المنتمية لحزب الخضر، على أن هذه إشارة قوية لتحسين جودة مراكز الرعاية النهارية في ألمانيا.

ويحدد القانون سبعة مجالات عمل لتحسين الجودة، ويشمل ذلك توظيف وتأمين العمال المهرة، وتقديم عروض ملبية للاحتياجات، وتوفير تناسب جيد بين عدد التربويين والأطفال المتلقين للرعاية في الحضانات، وتعزيز تعليم اللغة. واستبعد القانون ثلاثة مجالات للعمل، مثل عدم جواز استخدام الأموال لتحسين التصميم المكاني.

وخلافا لما نص عليه اتفاق الائتلاف الحاكم، لا يحدد القانون أي معايير موحدة على مستوى ألمانيا للرعاية النهارية للأطفال.

ومع ذلك، أكدت الوزارة، أن معادلة جودة الرعاية النهارية في ألمانيا ستستمر في التسارع.

وأوضحت الوزارة، أن القانون يعد خطوة وسيطة لتطوير المعايير التعليمية الوطنية بالتنسيق مع الولايات عند استيفاء شروط ذلك.