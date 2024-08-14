محافظ بني سويف يشهد احتفالية المحافظة بتسليم 3 آلاف مشروع ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة "حياة كريمة"، بمناسبة الانتهاء من تسليم 3 آلاف مشروع ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع جمعية الأورمان ومؤسسة أبو هشيمة الخير، في إطار حملة "إيد واحدة"، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جاء ذلك بحضور: "السفيرة نبيلة مكرم، المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وزيرة الدولة للهجرة الأسبق، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، ومحمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، والنائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو هشيمة الخير، وعهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، ومحمود علام مدير القطاع الميداني والتنفيذي بالمؤسسة.

وبدأت الاحتفالية التي استضافتها الصالة المُغطاة بالاستاد الرياضي "سيتي كلوب"، بالسلام الوطني، ثم فيلم تسجيلي عن مشاريع التمكين الاقتصادي التي تنفيذها خلال الفترة الماضية، وكلمات للحضور من الجهات والمؤسسات المشاركة، وبث مباشر لنموذج من الحالات المستفيدة من المبادرة، وبعض الفقرات الفنية الترفيهية، والتقاط صور جماعية.

وأعرب محافظ بني سويف، عن سعادته وحرصه على التواجد في هذه الفعالية المهمة، مثمنًا الدور الحيوي للمجتمع المدني في معاونة أجهزة ومؤسسات الدولة لأداء دورها، والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات مهمة من المجتمع، وتوفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة بالشراكة مع جمعية الأورمان، ومؤسسة أبو هشيمة الخير، التي تعتبر ترجمة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمواصلة الجهود وتدعيم وتعظيم المشاركة المجتمعية في دفع جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، وإدخال السرور ورفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية المبادرة، لكونها غير قاصرة فقط على تقديم الدعم المادي والعيني للفئات الأولى بالرعاية، بل تتجاوزها إلى تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات من خلال التوسع في إقامة مشروعات صغيرة، توفر مصدر دخل وحياة كريمة للمستفيدين، مؤكدًا أهمية الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجالات الإنتاج المتنوعة، لما توفره من فرص عمل ودعم للاقتصاد القومي، لاسيما مع دعم الحكومة هذا التوجه من خلال العديد من البرامج والأنشطة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والتي أثمرت عن زيادة في الإقبال على المشروعات الصغيرة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدفع وتنمية، وتشجيع إقامة المشروعات والعمل على زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.