أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، اليوم الأربعاء، تحقيق صافي دخل بلغ 4ر4 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 3ر12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في حال عدم احتساب البنود التي تم تسجيلها لمرّة واحدة.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن إيرادات المجموعة بلغت 2ر27 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة لمساهمة شركة حلول المياه المستدامة القابضة، في زيادة إجمالي الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والدخل الصافي.

وأظهرت بيانات النتائج المالية، أن المجموعة حققت أرباحا معدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 9ر10 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالنصف الأول من العام 2023.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي 8ر3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 91% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التقدم في إنجاز مشروعين لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهما محطة "المرفأ 2"، ومحطة "الشويهات 4"، إضافة إلى التقدم المُحرَز في تنفيذ المشاريع ضمن قطاع أعمال النقل والتوزيع.