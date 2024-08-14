الصين تطلق تحقيقا بشأن فساد واسع النطاق بدور جنازات

قالت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الأربعاء، إن السلطات في الصين كشفت عن فساد واسع النطاق في قطاع خدمات الجنازات، إذ ارتكب مديرون ومسئولون في دور الجنازات منذ فترة طويلة جرائم مثل فرض رسوم غير قانونية وفتح قبور بشكل غير قانوني.

وتورطت شركة صينية الأسبوع الماضي في فضيحة تتعلق بتجارة الأعضاء غير القانونية وسرقة وإعادة بيع آلاف الجثث، بعضها من دور الجنازات، بعد أن انتشر تقرير صادر عن صحيفة مدعومة من الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت صحيفة تشاينا ديلي التي تديرها الدولة إن التحقيقات التي أجرتها السلطات في أقاليم آنهوي وقوانجدونج وجيانجسو وجيانجشي وجيلين ولياونينج وسيتشوان ويوننان أدت إلى اتهامات عديدة بانتهاكات من قبل موظفي دور الجنازات والهيئات المماثلة.

وأضافت الصحيفة أن عشرات الحالات ظهرت منذ بدء التحقيقات في بداية العام وأن العديد من المعنيين لديهم خبرة واسعة في القطاع.