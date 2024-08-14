قالت مجموعة "تي يو آي جروب" الألمانية للسفر، إنها خسرت 6ر103 مليون يورو (114 مليون دولار) خلال الربع الثالث، بالمقارنة مع الخسارة التي سجلتها في العام السابق والتي تقدر بـ5ر52 مليون يورو.

وبلغت الأرباح لكل سهم 10ر0 يورو بالمقارنة مع 07ر0 يورو. فيما بلغت الأرباح الأساسية قبل حساب الفوائد والضرائب 9ر231 مليون يورو، بزيادة نسبتها 8ر36%. كما بلغت الإيرادات 79ر5 مليار يورو، بزيادة نسبتها 5ر9%.

وأكدت الشركة على التوجيهات للعام المالي 2024. وتتضمن توجيهات الشركة في منتصف المدة، خطة لتحقيق نمو أساسي في الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب بنسبة تتراوح بين 7% و10%.