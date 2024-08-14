وزير التعليم: نضع آليات مختلفة لامتحانات الثانوية العامة

قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، إن الثانوية العامة هذا العام ستكون أفضل كثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن حلول لتحديات التعليم ما قبل الجامعي، اليوم الأربعاء: «الثانوية العامة إن شاء الله السنة دي هتبقى أفضل كثيرًا».

وأكمل: «الصعب في الثانوية العامة ديما الامتحان، الامتحان هيبقى له آليات مختلفة وعرض مختلف، وكل ما العالم يتطور سنتطور معاه».

وعلق على الأزمة التي شهدتها نتيجة الثانوية العامة، بالقول: «مش ممكن طالب يكون له حق وإحنا مش هنديه له، وأي مخطأ سيحاسب على خطأه».

وتطرق بالحديث إلى تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، لافتًا إلى أن مناهج الصف الأول الإعدادي المطورة سيبدأ العمل بها هذا العام.

وأوضح أن الوزارة ستستكمل فيما بعد مسار التطوير في الصف الثاني إعدادي، ثم تدرس الوضع بالنسبة للصف الثالث؛ لأن التغيير بحاجة إلى قانون وتشريع.