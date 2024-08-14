الشرقية تستعد لتشييع جثامين شقيقتين وابنة عمهما ضحايا حادث أبو زعبل

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يستعد أهالي قرية كفر إبراش بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية لتشييع جثامين شقيقتين وابنة عمهما، ضحايا حادث انقلاب سيارة على طريق أبو زعبل بمحافظة القليوبية.

وصلت جثامين المتوفيات الثلاث إلى القرية منذ قليل، استعداداً لصلاة الجنازة عليهن في مسجد القرية، بعدما فارقن الحياة إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أبو زعبل بمحافظة القليوبية.

ونقلت الجثامين إلى القرية وسط حضور كبير من الأهالي ومن القرى المجاورة، حيث اتشحت القرية بالسواد منذ نبأ وفاة الفتيات الثلاث في الحادث الذي أسفر أيضاً عن إصابة خمسة أشخاص آخرين.

ويستعد أهالي القرية لتشييع جنازة المتوفيات الثلاث: إسراء حسن عثمان، وشقيقتها منى حسن عثمان، ونجلة عمهما أسماء محمد عثمان، وذلك عقب صلاة الجنازة عليهن في مسجد الجزارين بالقرية.