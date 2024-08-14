 وزير الخارجية الإيطالي: سنطلق مشروعا على مستوى مجموعة السبع لإعادة إعمار غزة إنسانيا وسياسيا - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الإيطالي: سنطلق مشروعا على مستوى مجموعة السبع لإعادة إعمار غزة إنسانيا وسياسيا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني
روما (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 14 أغسطس 2024 - 4:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أغسطس 2024 - 4:01 م

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إنه سيقترح على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل، "على مستوى مجموعة السبع مشروعا ليس فقط لإعادة الإعمار الإنساني، بل وأيضا لإعادة الإعمار السياسي والاقتصادي في قطاع غزة"، بحسب ما أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وأكد تاياني مجددا في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" اليوم الأربعاء، أن "إيطاليا مستعدة لإرسال فرقة عسكرية للعمل في المرحلة الانتقالية التي يجب أن تديرها الأمم المتحدة وتقودها الدول العربية، نحو ولادة دولة فلسطينية وتوحيد القطاع والضفة الغربية".

وقال وزير الخارجية الايطالية: "لكن، محاورنا لا يمكن أن يكون إلا السلطة الوطنية الفلسطينية، وليس حركة حماس"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة طلبت مِنّا استخدام قوات الكارابينييري (شرطة الدرك) لتدريب قوة أمنية فلسطينية مناسبة".

وأوضح: "نحن نؤيد دولة فلسطين، ولكن كيف يمكننا أن نعترف بالدولة بينما هناك حماس التي تسيطر على جزء كبير من فلسطين وتدعي أنها تريد تدمير إسرائيل؟"، مضيفا: "نحن لا نريد إعطاء صفعة أخلاقية لإسرائيل في هذه اللحظة، لكننا نريد أن نجعلهم يتفاوضون لجعل صيغة الشعبين والدولتين ملموسة".


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