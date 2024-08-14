حماس: واشنطن شريكة بحرب الإبادة بعد إقرارها صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل

علقت حركة حماس، اليوم الأربعاء، على موافقة واشنطن على صفقة أسلحة جديدة مع إسرائيل، معتبرة أن ذلك يؤكد أنها شريك كامل في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين.

وقالت حماس في بيان، إن موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة أسلحة جديدة للكيان الصهيوني بقيمة عشرين مليار دولار، وتشمل طائرات حربية وصواريخ وذخائر مدفعية، تأتي في إطار الدعم اللامحدود والتبني الكامل للسلوك الوحشي العدواني لهذا الكيان المارق عن الأنظمة والقوانين الدولية.

وأضافت أن تواصل دعم الإدارة الأمريكية المالي والعسكري للكيان الصهيوني، يؤكد مجددا أنها شريك كامل في حرب الإبادة والتطهير العرقي والمجازر الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني.

وأكدت حماس، أن كل خطوات دعم وإسناد كيان الاحتلال المارق، في جرائمه وانتهاكاته، واستهتاره بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية لن تضمن للكيان الصهيوني أمنا أو نصرا، وإن شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية والإسلامية وقوى المقاومة وكل أحرار العالم، سيواصلون التصدي له ولجرائمه حتى دحره عن أرضنا.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أمس، أن الولايات المتحدة وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار، بما في ذلك عشرات الطائرات المقاتلة وصواريخ "جو-جو" المتطورة.