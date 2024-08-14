أوليسيه يظهر لأول مرة في مران بايرن ميونخ

انضم مايكل أوليسيه، لاعب بايرن ميونخ الجديد، اليوم الأربعاء، إلى تدريبات الفريق لأول مرة منذ انتقاله، استعدادا لمواجهة أولم بالدور الأول لبطولة كأس ألمانيا.

وغاب أوليس (22 عاما) عن معظم استعدادات بايرن لانطلاق الموسم الجديد، بسبب تواجده مع منتخب فرنسا الأولمبي في دورة ألعاب باريس.

ومن المقرر أن يبدأ بايرن رسميا موسم 2024-2025 بمباراة الكأس أمام مضيفه أولم، بعد غد الجمعة.

وقال توماس فورله، مدرب أولم، إن فريقه، الذي يستعد للعب في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم لأول مرة بعد 23 عاما قضاها في الدوريات الدنيا، هو "الفريق الأضعف على الإطلاق" الذي يواجه بايرن.

لكنه، شدد على أن فريقه يتطلع لمواجهة البطل التاريخي للدوري الألماني.

وأكد فورله: "بالطبع، هذه مباراة كبيرة حقا بالنسبة لنا، ليس فقط كفريق. بالنسبة لنا كناد، ولمدينة أولم، وللمنطقة بأكملها، ولجماهيرنا. نحن نتطلع إليها حقا".

وتعهد مدرب أولم بالقتال بشكل حقيقي أمام بايرن، قائلا: "لا شيء مستحيل وسنقاتل من أجل تلك المواجهة".

من جانبه، سيحاول بايرن تجنب الهزيمة في المراحل المبكرة من المسابقة مرة أخرى.

في المواسم الأربعة الماضية، خرج بايرن من الدور الثاني لكأس ألمانيا 3 مرات، كانت من بينها هزيمتان صادمتان أمام هولشتاين كيل عام 2021 وساربروكن العام الماضي.